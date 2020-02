La gara di andata di Champions col Barça sarà in chiaro su Canale 5. Un azzurro nello staff dei cronisti

Confermata l’indiscrezione dei giorni scorsi secondo la quale la gara di martedì prossimo tra Napoli e Barcellona sarà visibile non solo sulla piattaforma Sky e sui canali satellitari dedicati allo sport, come riporta il Mattino, ma anche in chiaro su Canale 5. Il big match degli ottavi di Champions League che vedrà i catalani contro gli azzurri al San Paolo sarà trasmessa su Mediaset con ampio pre-partita già dal tardo pomeriggio di martedì 25 febbraio. In compagnia di Giorgia Rossi ci saranno l’ex difensore del Napoli Ciro Ferrara e l’ex bomber Christian Vieri. La telecronaca della gara, invece, affidata alla voce di Pierluigi Pardo. Sarà inoltre possibile seguire la diretta testuale della partita in programma alle 20.45 al San Paolo sul sito ilMattino.it con aggiornamenti continui a partire già dalla vigilia con le conferenze degli allenatori e dei protagonisti in campo.