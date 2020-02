Il Roma – A. Sacco: “Il Napoli Primavera crolla in casa contro l’Empoli”

NAPOLI –EMPOLI 1-3

NAPOLI (3-5-2) – Idasiak; Costanzo, D’Onofrio, Ceparano, Zanoli, Zedadka (C), Vrikkis, Sami, Cioffi (71’ Zanon), Labriola (60’ Tsongui), Sgarbi (76’ Vrakas) A disp. Daniele; Potenza, Tsongui, Zanon, D’Amato, Cavallo, Marrazzo, Vianni, Bozhanaj, Vrakas, Virgilio All. Angelini

EMPOLI (4-3-1-2) – Pratelli; Donati, Adamoli, Asillani, Fradella, Viti, Sidibe, Salif, Zelenkovs (60’ Simic), Bertolini (70’ Lombardi), Merola (87’ Lipari), Cannavò (70’ Ekong) disp. Hvalic, Pezzola, Chinnici, Riccioni, Martini, Simic, Sakho, Lombardi, Lipari, Ekong All. Buscè

Arbitro: Matteo Centi di Viterbo; Ass1: Francesco Iacovacci di Latina; Ass2: Marco Cerilli di Latina

Marcatori: 11’ Labriola (N) rig.; 81’ Merola (E), 89’ Lipari (E); 93’ Lipari (E)

Note: Ammonito: Sgarbi (N); Simic (E); Recupero: 1’ p.t.; 5’ s.t.

NAPOLI – Inizio di partita allo stadio “P. Ianniello” di Frattamaggiore, dove il Napoli cerca subito di fare la partita, tiro di Zedadka che termina sul fondo. L’Empoli risponde con Cannavò che calcia al volo in maniera sporca e sfera alta di poco. Gli azzurrini però sono partiti al meglio e passano con Labriola dal dischetto che spiazza Pratelli. I toscani cercano una reazione, ma solo un tiro di Donati che termina sul fondo come azione pericolosa. L’Empoli va due volte al cross dalla sinistra, la difesa azzurra si salva e poi con Cannavò manca di poco il bersaglio di testa. I partenopei vanno vicinissimi al raddoppio con Costanzo su azione da corner, miracolo del portiere Pratelli. Nel finale di primo tempo però Idasiak rischia grosso su un paio di uscite, lo salva la difesa del Napoli in extremis. Inizio di ripresa dove gli ospiti partono forte e sfiorano il pari con Viti su azione da corner. Come nella prima frazione, una parata non perfetta di Idasiak ma le punte dell’Empoli non ne approfittano. I partenopei non riescono a superare la metà campo, anzi i toscani vanno ancora vicini al gol con Bertolini, stavolta sicuro Idasiak. Dopo un lungo assedio il Napoli ha un contropiede con Sami ma l’ex Inter sbaglia tutto e l’azione sfuma. Il gol del pari arriva con Merola che tutto solo calcia, traversa e rete. I partenopei perdono la testa e commettono un altro errore in difesa e il neo entrato Lipari non sbaglia per il gol del sorpasso. Nel recupero arriva anche la terza rete dell’Empoli e sempre con Lipari, Idasik però non impeccabile e prende gol sul suo palo. Per gli azzurrini una pesante sconfitta e sabato prossimo sfida in trasferta contro la Roma.

PARTITE PRIMAVERA 1

Bologna-Roma 3-1

Fiorentina-Torino 1-0

Sassuolo-Cagliari 0-1

Pescara-Atalanta 0-1

Juventus-Inter 1-1

Genoa-Chievo Verona 3-0

Lazio-Sampdoria 1-1

Napoli-Empoli 1-3

Classifica Primavera 1 – Atalanta 48, Cagliari 42, Inter 35, Juventus 32, Roma 30, Genoa e Sampdoria 28, Empoli 26, Bologna 25, Lazio 24, Sassuolo 23, Torino 22, Fiorentina 21, Pescara 15, Napoli e Chievo Verona 12

Alessandro Sacco