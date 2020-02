Il Napoli si muove per Mertens per respingere le offerte di Monaco e Inter

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha deciso di scendere in campo per Dries Mertens sulla questione rinnovo del contratto. Secondo il Corriere dello Sport l’offerta nei confronti del belga è di 4,2 milioni per due anni con l’aggiunta dei bonus, proposta anche per allontanare le dirette concorrenti. Ad esempio il Monaco per il prossimo biennio gli offrirebbe 5 milioni a stagione, ma non sembrerebbe essere convincente per il belga. Anche l’Inter gli offre più o meno le stesse cifre e in teoria sarebbe il concorrente più insidioso. Quello che cerca Mertens più che l’aspetto economico e un progetto ambizioso per chiudere al meglio la carriera. Il presidente dei partenopei lo sa e cercherà di convincerlo fino alla fine.

La Redazione