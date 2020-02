Senza fine – Davide Astori, ancora una perizia: la quarta

Una nuova perizia, la quarta, per stabilire le cause della morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina trovato morto nella sua camera d’albergo a Udine. Il gup aveva deciso di disporla dopo le consulenze di parte presentate dalla procura, dalla difesa di Giorgio Galanti, direttore sanitario di Medicina dello sport dell’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi all’epoca dei fatti, imputato per omicidio colposo nel processo che si sta celebrando con rito abbreviato, e dai familiari del giocatore, costituitisi parte civile. L’udienza per il conferimento dell’incarico si è tenuta ieri, negli uffici del palazzo di giustizia di Firenze. I periti, adesso, avranno 90 giorni di tempo per presentare le loro conclusioni: l’udienza per la discussione della perizia è in agenda per il prossimo primo ottobre. Secondo l’ipotesi accusatoria, la morte improvvisa del giocatore trentunenne sarebbe scaturita dalla mancata diagnosi di una cardiomiopatia aritmogena diventricolare.

