DIFESA – Koulibaly a riposo anche per Brescia

Nell’allenamento di ieri mattina, il difensore senegalese Kalidou Koulibaly si è allenato in palestra, indice che non è ancora del tutto recuperato a livello fisico. Secondo il CdS, Gennaro Gattuso non lo rischierà neanche per la sfida di venerdì al Rigamonti contro il Brescia di Balotelli. Il difensore dei partenopei è troppo importante per rischiarlo in questo momento della stagione, quindi si cercherà di riaverlo contro il Barcellona. Contro le “rondinelle” confermata la coppia Maksimovic-Manolas che hanno mostrato grande affiatamento contro Inter e Cagliari.

La Redazione