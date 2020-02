Allan-Gattuso, chiarimento e pace

Sabato mattina, alla vigilia della trasferta di Cagliari, in conferenza stampa, mister Gattuso aveva deciso di escludere dalla lista Allan per scarso impegno in allenamento. “Durante la settimana il brasiliano camminava e questo non lo considero positivo per lui e per l’intero gruppo. Per Brescia? Se tornerà ad allenarsi in una certa maniera, perchè no”. Il mediano ex Udinese ha imparato la lezione e già domenica mattina si è allenato con grande intensità al campo per ritrovare la forma migliore. Stesso discorso vale per ieri, quando ha visto il tecnico del Napoli, gli ha dato il cinque ed ha svolto 1 ora e 45 minuti davvero alla grande. Allan, come riporta il Corriere dello Sport, ha capito di aver sbagliato e si vuole rimettere in discussione con il gruppo e tornare già a disposizione per la sfida di Brescia. Dopo la guerra si è passati ai segnali di pace.

La Redazione