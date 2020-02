L’ UEFA assegna un nuovo premio a partire dagli ottavi di Champions

L’UEFA ha deciso di assegnare un premio al miglior giocatore di ogni match, il cosiddetto “MAN OF THE MATCH” a partire dagli ottavi di Champions. Il premio sarà assegnato in base alla partecipazione ai momenti decisivi, alla maturità tattica, alla creatività, all’ ispirazione, ai gesti tecnici e al fairplay. La giuria sarà composta da: Pat Bonner (ex portiere); Cosmin Contra (ex terzino); Aitor Karanka (ex difensore); Robbie Keane (ex attaccante); Ginés Meléndez (allenatore giovanile); Phil Neville (ex terzino); Willi Ruttensteiner (attuale ds della Nazionale israeliana); Gareth Southgate (attuale ct dell’Inghilterra).