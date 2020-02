Il Giorn. di Napoli – A. Sacco: “Gioco e carattere i punti di forza del Napoli Under 16”

Il Napoli Under 16 di mister Bevilacqua, prima della sosta ha ottenuto un punto nelle ultime due partite, la sconfitta interna contro la Roma, al momento la compagine più forte del girone C e il pari contro il Perugia. In terra umbra una gara a due facce, bene nel primo tempo, meno nella ripresa, ottenuto un pari con la forza dei nervi. Gli azzurrini hanno dimostrato di essere una squadra forte per buona parte del girone, in alcuni casi manca la continuità nell’arco della gara, però nel complesso i numeri sono più che positivi. Secondo miglior attacco e seconda miglior difesa per i partenopei, numeri comunque positivi, grazie alla coppia Pesce-Scognamiglio e alla spinta sulle fasce che fanno la differenza. Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali il Napoli classe 2004 dovrà affrontare in casa la Salernitana, ultima in classifica, però essendo un derby sarà importante affrontarla con lo spirito giusto, anche se per quella gara, mancherà per squalifica Marchisano, espulso nel finale contro il Perugia.

Alessandro Sacco