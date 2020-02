Nel post gara col Napoli proteste ultrà contro il Cagliari: fumogeni e tensione con la polizia

Protestano i tifosi rossoblù, caos fuori dallo stadio dopo il ko con il Napoli. Fumogeni e cori contro la squadra di casa e la polizia ha dovuto formare un cordone di sicurezza. Contestazione per un ciclo negativo che dura da 10 partite. «Dispiace, cerchiamo di dare soddisfazioni ai nostri tifosi. Purtroppo è una lunga serie di vittorie mancate, e sta pesando. Volevamo fare un campionato di prestigio, ce la siamo giocati alla pari con il Napoli ma non siamo riusciti a portare a casa il risultato. Ci abbiamo provato, non abbiamo mollato. Abbiamo creato aspettative, ma una squadra come il Cagliari può avere flessione di risultati». Rolando Maran spiega ancora: «Le prestazioni ci sono state, ora però dobbiamo avere la forza di andare a prenderci questo risultato. Le aspettative sono alte, e quando non fai risultato è così. In questo momento il Napoli è una delle squadre più scomode da affrontare». Fonte: Il Mattino