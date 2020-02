Il Giorn. di Napoli – A. Sacco: “Il Napoli di Angelini sfiderà l’Empoli, per gli azzurrini è l’ultima spiaggia”

NAPOLI – Oggi alle ore 15,00, presso lo stadio “P. Ianniello” di Frattamaggiore, il Napoli di Angelini, affronterà l’Empoli, sfida valevole per la zona salvezza. All’andata la sfida terminò 1-1, per i toscani in gol Merola, per gli azzurri rigore di Vrikkis. La squadra allenata da mister Buscè ha comunque calciatori interessanti come Merola, Cannavò e Bertolini in attacco, mentre a centrocampo Belardinelli e Sidibe, un mix di forza fisica e tecnica. In fase difensiva come si è visto contro la Lazio, concedono ampi spazi, anche se in attacco sanno giocare bene di rimessa. Il Napoli dovrà scendere in campo con uno spirito diverso, giocare con la voglia di restare agganciati alla zona salvezza, atteggiamento che contro Bologna e Inter è venuto meno. Rispetto alla sfida contro i nerazzurri rientrerà in difesa Manzi, giocatore che ha esperienza per certi tipi di partite e l’attacco dovrà fare il resto. Napoli-Empoli, sarà l’ultima spiaggia per gli azzurrini.

PARTITE PRIMAVERA 1

Bologna-Roma 3-1

Fiorentina-Torino 1-0

Sassuolo-Cagliari 0-1

Pescara-Atalanta 0-1

Juventus-Inter 1-1

Genoa-Chievo Verona 3-0

Lazio-Sampdoria lunedì ore 13,00

Napoli-Empoli lunedì ore 15,00

Classifica Primavera 1 – Atalanta 48, Cagliari 42, Inter 35, Juventus 32, Roma 30, Genoa 28, Sampdoria 27, Bologna 25, Empoli, Lazio e Sassuolo 23, Torino 22, Fiorentina 21, Pescara 15, Napoli e Chievo Verona 12

Alessandro Sacco