Diego Lopez (all. Brescia): “Contro il Napoli non sarà l’ultima spiaggia”

Il Brescia esce sconfitta dalla sfida contro la Juventus, ma non ha demeritato per impegno e generosità, seppur perdente per 2-0. A fine partita il tecnico delle “rondinelle” Diego Lopez analizza la partita contro i bianconeri ma non solo. “Contro la squadra di Sarri abbiamo dimostrato che siamo ancora vivi per la lotta salvezza. Balotelli? Purtroppo spesso è troppo solo in avanti e non riesce a rendere al meglio. Contro il Napoli venerdì non sarà l’ultima spiaggia e ce la giocheremo come sappiamo per cercare di ottenere il massimo”.

La Redazione