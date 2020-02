Alessandro Barbano: “Mertens decide una partita inguardabile!”

Così la pensa Alessandro Barbano sulla partita della Sardegna Arena e lo scrive sulle pagine del CdS sul successo del Napoli a Cagliari.

“Cagliari-Napoli è una partita non raccontabile. È un’epifania della prudenza tattica, perfettamente condivisa da Maran e da Gattuso. Mostra come, avvicinandosi alla parte finale della stagione, la serie A ripone in soffitta il coraggio. In un campionato che ha praticamente deciso le quattro qualificazioni di Champions, tra la Roma (39 punti) e il Milan (32) ci sono sette squadre che puntano ai due o tre posti di Europa League. Il Napoli, che ha vinto tre volte nelle ultime quattro giornate, torna a crederci. Ma, al netto di un’organizzazione difensiva decisamente migliorata, e di un maggior ordine in mezzo al campo, non si può ancora definire una squadra in salute. Quanto al Cagliari, è l’ombra di quella allegra compagnia che aveva sorpreso all’inizio del torneo: i quattro pareggi e le sei sconfitte nelle ultime dieci gare raccontano una crisi che si proietta tutta intera sull’organizzazione tattica e sulla concentrazione. I rossoblù sono una squadra sfilacciata, timorosa e incapace di pungere, e non c’è per ora nessun segnale che induca a sperare in un recupero di condizione”.

La Redazione