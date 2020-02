Il Mattino [Voti] – In difesa la comanda Manolas, in attacco ci son due top

Le pagelle del Mattino

Cinico e concreto, riecco il Napoli di Gattuso che colpisce ancora dopo l’1-0 al Meazza in coppa Italia con l’Inter. Primo tempo molto attento, senza lasciare spazi al Cagliari, maggiore audacia nella ripresa e partita sbloccata con un guizzo di Mertens. Partecipazione di tutti alla fase difensiva e la qualità offensiva che riesce a fare la differenza: così gli azzurri piazzano un colpo importantissimo in trasferta. Gattuso ripropone Elmas a sinistra nel tridente, mossa indovinata perchè il macedone è tra i più efficaci: poi al quarto d’ora della ripresa aumenta il peso offensivo con Insigne e arriva subito dopo il gol di Mertens. La compattezza arretrata è il primo aspetto ritrovato dopo i tanti errori con il Lecce: il Napoli ha confermato questa qualità per la seconda partita consecutiva. Ora può crescere nella brillantezza in attacco migliorando nell’ultimo passaggio, nell’ultima giocata nei venti metri e nel tiro.



6 OSPINA



6.5 DI LORENZO



7 MANOLAS



6.5 MAKSIMOVIC



6.5 HYSAJ



6 FABIAN RUIZ



6 DEMME



6.5 ZIELINSKI



5.5 CALLEJON



7 MERTENS



7 ELMAS



6 INSIGNE



6 POLITANO



6 MARIO RUI



6.5 GATTUSO