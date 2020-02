Era da novembre che il Napoli non teneva la porta inviolata in Serie A

L’ultima volta che il Napoli aveva tenuto la porta imbattuta in campionato era il 9 novembre 2019 e in panchina c’era Carlo Ancelotti: Napoli-Genoa 0-0. Dopo più di tre mesi e con un nuovo allenatore (Gattuso è arrivato 1’11 dicembre del 2019) agli azzurri riesce nuovamente l’impresa. Sì, perché di impresa si tratta visto il filotto di gare consecutive con almeno una rete al passivo. Si parla di campionato, ovviamente, perché in Coppa Italia il Napoli è imbattuto da tre gare. Da ultima, infatti, si deve ricordare la bella prova difensiva in casa dell’Inter nella gara di andata della semifinale della Coppa Italia, ma quello 0 alla voce gol subiti contro il Cagliari ieri sera ha un gusto tutto speciale anche perché ha contribuito a centrare una vittoria molto importante. Fonte: Il Mattino