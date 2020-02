Ultime da Castel Volturno: Si lavora per recuperare gli assenti

Il Napoli torna a lavoro al Centro Tecnico di Castel Volturno con una seduta mattutina. La squadra è stata divisa in due gruppi: chi ha giocato ieri alla Sardegna Arena ha svolto lavoro di scarico in palestra. Mentre il resto dei giocatori ha sostenuto una seduta tecnico-tattica. In chiusura partitina a campo ridotto.

I RECUPERI

Koulibaly ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Milik ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e parte personalizzato. Malcuit ha lavorato in campo. Lavoro personalizzato in campo per Lozano. Llorente non si è allenato per sintomi influenzali.