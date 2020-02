Il Cagliari si conferma “vittima” preferita per Ciro Mertens

CAGLIARI

La Sardegna si conferma isola del tesoro per Dries Mertens che prolunga la sua striscia fortunata di gol, si porta a meno uno dal record di Hamsik e regala al Napoli tre punti preziosi nella volata che può portare gli azzurri in Europa.

STRISCIA VINCENTE

Nelle ultime otto sfide ha rifilato dieci reti al Cagliari, arricchendo il bottino anche con due assist. Con il gol di ieri, il Cagliari è diventata la vittima numero uno di Mertens al pari del Bologna (dieci gol a testa) a dimostrazione che i colori rossoblu gli piacciono eccome. Ma quella con il Cagliari è una storia fatta di corsi e ricordi visto che a dicembre di tre anni fa era Milik il titolare però non ancora in forma pregevole. Gabbiadini offriva poche certezze e allora Sarri tirò fuori dal cilindro Mertens centravanti, il falso nove, la pedina sempre in movimento sulla linea d’attacco che non deve offrire alcun punto di riferimento alle difese avversarie.

Era dicembre 2016, il debutto fu un trionfo: tripletta di Ciro, cinque a zero in casa del Cagliari, l’inizio di una nuova filosofia di gioco che avrebbe portato in seguito il Napoli a sfiorare lo scudetto nella memorabile stagione dei 91 punti. Con Mertens al centro dell’attacco, Callejon e Insigne ai lati: il tridente dei piccoletti a guidare il settore offensivo dei cento gol a stagione. E ieri le cose sono andate più o meno allo stesso modo. Con Dries – sostituto ancora una volta di Milik – c’era Callejon in avanti, mentre Insigne è entrato dalla panchina e poco dopo il suo ingresso in campo è arrivato il gol decisivo di Mertens. Fonte: Il Mattino