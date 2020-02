LIVE PRIMAVERA 1 – Napoli-Empoli, formazioni ufficiali

Premere f5 per gli aggiornamenti

Napoli – Idasiak, Costanzo, D’onofrio, Ceparano, Zanoli, Zedadka, Vrikkis, Sami, Cioffi, Labriola, Sgarbi A disp. Daniele, Potenza, Tsoungui, Zanon, D’Amato, Cavallo, Marrazzo, Vianni, Bozhanaj, Vrakas, Virgilio All. Angelini

Empoli – Pratelli, Donati, Adamoli, Asillani, Fradella, Viti, Sidibe Salif, Zelenkovs, Bertolini, Merola, Cannavo. A disp. Hvalic, Pezzola, Chinnici, Riccioni, Martini, Simic, Sakho, Lombardi, Lipari, Ekong

Arbitro: Matteo Centi di Viterbo; Ass1: Francesco Iacovacci di Latina; Ass2: Marco Cerilli di Latina

Questo pomeriggio alle ore 15,00, presso lo stadio “P. Ianniello” di Frattamaggiore, il Napoli di Angelini affronterà l’Empoli per la quarta giornata di ritorno del campionato Primavera 1. All’andata la sfida terminò 1-1, con le reti di Merola e di Vrikkis dal dischetto. Per gli azzurrini è l’ultima spiaggia per restare aggrappati alla zona salvezza e solo un successo darebbe ancora speranze. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione