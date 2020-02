Di Lorenzo post Cagliari: «Ora il Napoli ha un’altra testa»

Se tutto il Napoli può esultare per un successo importante che proietta la squadra di Gattuso a quota 33 punti in classifica, la gioia più grande è per la difesa che per la seconda gara consecutiva ha chiuso i novanta minuti senza subire reti. E a celebrare il momento magico della retroguardia che sta diventando uno dei punti di forza di questo gruppo, è stato Giovanni Di Lorenzo. «Una soddisfazione in più non subire gol ma questo non riguarda solo la difesa perché i meriti vanno divisi con tutta la squadra. A partire dagli attaccanti, tutti si sacrificano per cercare di non subire gol e alla fine, se riesci a tenere la porta inviolata, è sempre una bella soddisfazione, anche perché abbiamo tanta qualità in avanti e se non prendi gol, possiamo contare su un reparto forte in attacco che, in qualsiasi, momento, ti può risolvere la partita». Facile pensare, nella serata di Cagliari, al sigillo di Mertens che ha portato in casa partenopea i tre punti in palio, ma in generale è tutta la squadra che sta iniziando a fare quel salto di qualità che fino ad ora era mancato.

Fonte: CdS