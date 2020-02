De Laurentiis vuole trattenere Mertens: a caccia dell’ intesa

Dries Mertens è ritornato protagonista dopo l’infortunio che lo aveva fermato per qualche settimana, le voci sul suo futuro continuano. L’edizione odierna de ‘Il Mattino‘, affronta l’argomento rinnovo sottolineando come Mertens, nonostante abbia il contratto in scadenza, gioca con la voglia di chi vuole restare a Napoli. De Laurentiis non vorrebbe privarsene, si cerca un’intesa che possa mettere d’accordo le parti tenendo conto dell’età del belga (33 anni tra due mesi). Il contratto, come ormai si sa, è in scadenza a giugno, il giocatore avrebbe già potuto firmare per un altro club, ma la sua volontà sembra essere quella di proseguire il suo rapporto con il club azzurro.