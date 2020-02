Ancelotti: “Nessuna rigenerazione, stavo bene anche a Napoli!”

Intervistato da Radio 1, mister Carlo Ancelotti, non può, parlando di calcio, non ritornare sulla sua esperienza al Napoli: “In questo momento con l’Everton le cose stanno andando bene ma io non avevo bisogno di essere rigenerato, stavo bene anche a Napoli. Nel calcio si viene giudicati per i risultati e questi non erano all’altezza della squadra. La decisione è stata presa in accordo con la società ed è stata giusta, vado via io e il Napoli va meglio. Non voglio però parlare ancora della mia avventura in azzurro. Sicuramente è stata una bellissima esperienza, ho conosciuto giocatori e persone che hanno lavorato con me. La città resta lì e mi aspetta per le vacanze. VAR? Ha risolto dei problemi, alcuni invece stanno rinascendo ora. Resta il dubbio su chi decida o non decida realmente. In Inghilterra decide il VAR ma non penso che sia giusto. Challenge? Non so se sia la strada giusta, si rischia di complicare ancora di più le cose, non sono convintissimo. Meglio Gasperini, Guardiola o Sarri? Non c’è una maniera giusta o sbagliata di giocare a calcio, ci sono tante maniere”.