Oggi esami strumentali per Hysaj, si teme l’interessamento dei legamenti

Grande apprensione per le condizioni di Elsed Hysaj, uscito per infortunio alla fine del match contro il Cagliari. Così aveva scritto il Napoli sulle sue condizioni: “Elseid Hysaj, sostituito per infortunio nel finale di Cagliari-Napoli, ha riportato una distorsione al ginocchio destro. Le condizioni del difensore azzurro saranno ulteriormente valutate domani alla ripresa degli allenamenti”. Secondo quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, non si può escludere che l’infortunio possa interessare anche i legamenti dell’arto: “Oggi Hysaj sarà sottoposto a controlli dopo la distorsione al ginocchio. Gli esami serviranno a scongiurare l’interessamento dei legamenti” , riferisce il quotidiano sportivo. Sarebbe una perdita importante per Gattuso ed il Napoli nel proseguo della stagione.