In vista dell’anticipo di venerdì sera alle ore 20,45 allo stadio “Rigamonti” di Brescia, la curva Nord delle “rondinelle” registrerà il sold-out in vista della sfida contro il Napoli. I rimanenti titoli, validi per tutti gli altri settori, sono disponibili sia al Brescia Calcio Official Store (via Solferino 51a, Brescia) sia online sulla piattaforma Ticketone. Per quanto invece il settore ospiti, chi verrà dalla Campania dovrà avere la tessera del tifoso.

