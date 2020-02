Serie B: Il derby toscano lo vince l’Empoli grazie all’azzurro Tutino

Domenica 16 febbraio ore 21:00

Empoli-Pisa 2-1 Masucci (P) 28′, Frattesi (E) 69′, Tutino (E) 96′

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli, Fiamozzi, Maietta, Romagnoli, Balkovec, Frattesi (Bandinelli 85′), Ricci, Henderson, Tutino, Bajrami (Ciciretti 74′), Mancuso (La Mantia 57′). A disposizione: Branduani, Perucchini, Sierralta, Antonelli, Pinna, Nikolaou, Bandinelli, Stulac, Zurkowski, Ciciretti, La Mantia, Moreo. Allenatore: Marino.

PISA (4-3-1-2): Gori, Belli (Pisano 80′), Caracciolo, Benedetti, Lisi, Marin (Pinato 67′), Gucher, De Vitis, Siega, Marconi, Masucci (Fabbro 74′). A disposizione: Perilli, Dekic, Birindelli, Perazzolo, Pisano, Pompetti, Minesso, Pinato, Vido, Fabbro, Moscardelli. Allenatore: D’Angelo.

Arbitro: Volpi.

Ammoniti: Gucher (P) 34′, Masucci (P) 52′, Fiamozzi (E) 60′, Marin (P) 64′, Siega (P) 90′, Tutino (E) 97′.

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 8′.

Primo tempo. La prima occasione arriva al 6′ col destro di Frattesi bloccato in tuffo da Gori, al 12′ Bajrami supera in slalom un avversario e calcia ma il portiere pisano respinge. Gli ospiti provano a riorganizzarsi e al 28′ Masucci supera in dribbling Romagnoli e calcia a fil di palo trafiggendo Brignoli, passano 4 minuti e Marin cerca l’angolino col destro ma la sfera esce di un soffio. Nel finale di tempo non arriva il pareggio empolese così al duplice fischio si va a riposo col vantaggio nerazzurro.

Secondo tempo. Nella ripresa Fiamozzi cerca il pareggio col destro mancando lo specchio id pochissimo, al 69′ Frattesi riceve palla e gira di prima intenzione col mancino firmando l’1-1. I padroni di casa continuano ad attaccare alla ricerca del vantaggio col pubblico del Castellani che carica i giocatori, nel finale arriva il sorpasso empolese col destro sotto al sette di Tutino che fa esplodere di gioia i tifosi di casa regalando la vittoria del derby all’Empoli.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in meno

Benevento 57-Frosinone 40-Spezia 40-Crotone 37-Salernitana 36-Cittadella 36-Pordenone 36-Entella 35-Empoli 33-Perugia 33-Pescara 32-Juve Stabia 32-Chievo 31-Ascoli 31-Pisa 30-Venezia 28-Cremonese 26-Cosenza 23-Trapani 19-Livorno 14