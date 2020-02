Liga: Il Real stecca al Bernabeu, primo goal invece per Suso

Domenica 16 febbraio ore 12:00

Siviglia-Espanyol 2-2 Ocampos (S) 15′, Embarba (E) 35′, Wu Lei (E) 50′, Suso (S) 80′

Ore 14:00

Leganés-Betis 0-0

Ore 18:30

Athletic Bilbao-Osasuna 0-1 Oier (O) 29′

Ore 21:00

Real Madrid-Celta Vigo 2-2 Smolov (C) 7′, Kroos (R) 52′, Ramos (R) 65′, Mina (C) 85′

Siviglia-Espanyol. I padroni di casa alzano il ritmo sin dalle prime battute e al 15′ Ocampos riceve da Suso e da due passi non perdona per l’1-0, al 21′ En Nesyri controlla la sfera in area e calcia costringendo Diego Lopez alla parata in tuffo. Nel finale di tempo Embarba direttamente su punizione lascia partire una rasoiata per l’1-1 che chiude i primi 45 minuti. Nella seconda frazione l’Espanyol ribalta il match con un facile tap-in di Wu Lei che sfrutta l’assist di Calleri, al 69′ ospiti in 10 per l’espulsione di Victor Sanchez. Nel finale l’ex Milan Suso supera due avversari e calcia nell’angolino per il 2-2 che chiude la sfida.

Leganés-Betis. Il primo brivido arriva al 14′ col tentativo aereo di Bartra largo di poco, al 29′ il Leganés reclama per un calcio di rigore per un tocco di mano in area di Bartra ma l’arbitro non concede la massima punizione dopo il consulto col VAR. Nel finale di tempo il match non si sblocca così si va a riposo senza reti. Nei secondi 45 minuti Canales si presenta solo davanti al portiere ma spreca tutto centrando Soriano, al 71′ Recio dal limite calcia a botta sicura ma il pallone termina a alto di pochissimo. Nel finale di tempo Alena ci prova dal cuore dell’area ma Soriano blocca la sfera chiudendo la contesa a reti bianche.

Athletic Bilbao-Osasuna. Il primo brivido arriva al 18′ col missile di Adrian alto di un soffio dai 20 metri, al 29′ il match si sblocca con Oier che dall’interno dell’area insacca la sfera nell’angolino. Nel finale di tempo Inaki Williams cerca il tiro a giro sfiorando il palo così al duplice fischio si va a riposo sull’1-0 ospite. Nei secondi 45 minuti Vencedor direttamente su punizione lascia partire una bordata che si schianta contro la traversa. Col passare dei minuti il Bilbao fatica a reagire così al triplice fischio l’Osasuna conquista la vittoria.

Real Madrid-Celta Vigo. Al primo affondo gli sopiti sbloccano il match col siluro sotto al sette di Smolov che gela il Bernabeu, al 19′ Benzema cerca il pareggio calciando a botta sicura ma il francese centra il palo. Le merengues provano a reagire e al 39′ Marcelo cerca dal limite l’angolino col mancino ma il suo tentativo sorvola la traversa di pochissimo. Nel finale di tempo Aidoo di testa cerca il raddoppio ospite ma Courtois si dimostra provvidenziale chiudendo i primi 45 minuti sull’1-0 galiziano. Nella ripresa Toni Kroos pareggia i conti con un preciso tiro nell’angolino sfruttando l’assist di Marcelo. Al 64′ l’arbitro assegna un penalty al Real che lo specialista Sergio Ramos trasforma per il sorpasso blanco. Nel finale arriva la doccia gelata per i madridisti col pareggio ospite siglato da Santi Mina che trafigge Courtois con una staffilata a fil di palo per il definitivo 2-2.

Classifica provvisoria

Real Madrid 53-Barcellona 52-Getafe 42-Atletico Madrid 40-Siviglia 40-Villarreal 38-Valencia 38-Real Sociedad 37*-Granada 33-Osasuna 31-Athletic Bilbao 31-Betis 29-Levante 29-Alavés 27-Valladolid 26-Eibar 24*-Celta Vigo 21-Mallorca 21-Leganés 19-Espanyol 19

*Una gara da recuperare