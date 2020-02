SERIE B FEMMINILE – Il Napoli di Marino vince anche contro la Lazio

Nonostante la sosta per il campionato della scorsa settimana per la serie B, il Napoli femminile non si ferma e dopo aver battuto il San Marino Accademy, vince anche in caso della Lazio. Le biancocelesti passano in vantaggio con il gol di Pezzotti. Le azzurre però non si arrendono e ribaltano il punteggio con le reti di: Gelmetti e della greca Deppy su calcio di rigore. Nel secondo tempo partita che resta equilibrata e un’occasione per parte, importante per le partenopee con Oliviero. Successo che porta il Napoli ad allungare in vetta alla classifica.

La Redazione