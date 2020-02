Il prossimo fine settimana si prospettano sfide importanti per Brescia e Napoli, che poi si affronteranno il prossimo turno, venerdì 21 Febbraio alle ore 20,45, valevole per la sesta di ritorno allo stadio “Rigamonti”. In vista della gara in terra lombarda occhio ai due diffidati. Per le rondinelle il difensore Mateju, mentre per gli azzurri il centrocampista Demme.

La Redazione