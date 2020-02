Il rinnovo di Mertens non passa da una clausola, ma dal futuro in dirigenza

FUTURO DA DIRIGENTE

Nubi che si alternano a schiarite. Quale sarà il futuro prossimo di Mertens? Ha il contratto in scadenza, quindi a giugno sarebbe libero di accasarsi dove meglio crede a parametro zero. Inter e Roma sono i club italiani che più di ogni altro lo stanno corteggiando, a lui non dispiacerebbe strappare un vantaggioso, ultimo contratto all’estero. Senza per questo, però, sbattere la porta in faccia al Napoli: indicato come uno dei capi della rivolta, veniva dato per sicuro partente.

Il modo con il quale si è rimesso al servizio della squadra ha ammorbidito i toni e dalla sua parte si è nettamente schierato Gattuso. L’allenatore spinge per trattenerlo a tutti i costi ammesso che sia ancora lui a guidare il Napoli dalla panchina. Ciro ha un ingaggio che si aggira sui quattro milioni, la trattativa è tra i sette che lui chiede e i 5,5 che invece la società offre per un prolungamento biennale. E questa volta l’ago della bilancia non è la solita clausola rescissoria bensì un’ulteriore garanzia sul proprio futuro: a fine carriera, Mertens è interessato a un ruolo da dirigente. Fonte: Il Mattino