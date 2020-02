SERIE A – Udinese-Hellas Verona 0-0, gli scaligeri sfiorano il successo in terra friulana

Quest’oggi alla “Dacia Arena”, nel lunch-match valevole per la quinta di ritorno, si gioca la sfida tra l’Udinese e la sorpresa Hellas Verona. Nella prima frazione sono i friulani a fare la partita, ma sono gli ospiti a creare le palle gol. Una su tutti con Kumbulla che di testa mette in grande difficoltà Musso. Nella ripresa la partita è più vivace, con i bianconeri che vanno in gol con De Paul, ma rete annullata per fuorigioco. La squadra di Gotti però ha due grandi occasioni con Lasagna, ma la punta dei friulani spreca in entrambi i casi. Il Verona però nel finale ha la palla per vincere la partita con il neo-entrato Zaccagni, salva sulla linea Nuytinck. Un punto che per gli scaligeri è la conferma dell’ottimo momento in campionato, mentre l’Udinese non trova la vittoria, ma in compenso è più solida la difesa dopo le ultime settimane. Anche oggi prestazione solida del futuro acquisto del Napoli Rrahamani.

UDINESE-VERONA 0-0 LIVE

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana (86′ Jajalo), Sema (77′ Ter Avest); Lasagna, Okaka. All. Gotti

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre (81′ Stepinski), Pessina (70′ Zaccagni); Borini. All. Juric

Ammoniti: Veloso (V), Lazovic (V), Ekong (U)

La Redazione