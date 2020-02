Barcellona: Dopo Luis Suarez di ferma anche Jordi Alba

Ancora guai per il Barcellona, atteso martedì 25 dal primo match di Champions contro il Napoli al San Paolo. Dopo l’infortunio di Luis Suarez, lo stop per Jordi Alba. Il terzino sinistro ha lasciato il campo al 20′ della partita della Liga contro il Getafe. Il giocatore è parso visibilmente sofferente per un infortunio all’adduttore destro. Rialzatosi a fatica, è uscito nascondendosi il viso con le mani, sussultando per il dolore. E andato immediatamente negli spogliatoi, sostituito da Junior Firpo. Per Jordi Alba (21 partite, 1 gol e 2 assist nelle varie competizioni di questa stagione) è il terzo infortunio della stagione: il 6 novembre contro la Slavia Praga, in Champions, ha subito una ricaduta dell’infortunio al bicipite della coscia che lo aveva tenuto lontano dal campo per un mese. Il suo primo infortunio alla coscia sinistra si è verificato all’inizio della stagione contro il Dortmund. Fonte: Il Mattino