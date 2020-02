Maran: “Dobbiamo sfruttare l’opportunità, i tifosi saranno lì a spingerci”

Per un squadra che non vince da nove gare consecutive, come il Cagliari, quella contro il Napoli non può che esser classificata come una delle tante «gara della svolta». Rolando Maran non sarà schietto e diretto come Gattuso, ma in conferenza stampa non lesina pepe sul pre-gara: «Mai come stavolta credo che sia una opportunità da sfruttare. Per il momento che viviamo, per il valore dell’avversario, per il contesto che s’è creato: è una opportunità, e i tifosi saranno lì a spingerci perché non la si sprechi».

Il tecnico del Cagliari, poi, torna su un altro topos, quello dell’allenatore in discussione, nonostante i risultati ben oltre le aspettative raggiunte dai sardi in avvio di stagione: «Mi ci sento anche se vinco le partite: gli errori e le valutazioni sbagliate accadono, fanno parte del mestiere ma non deve influire sulla testa di nessuno. Anzi, io lavoro tutte le settimane per portare a casa il risultato: ci sono risultati da fare, ed in questo momento sarebbero la panacea per tutto. Dobbiamo organizzarci per affrontare alla grande il Napoli».

Senza un successo sugli azzurri, si prolungherebbe un’emorragia di successi che dura dal 2 dicembre scorso: la vittoria in rimonta contro la Samp alla Sardegna Arena con il gol di Cerri al 6′ di recupero che fece sognare una stagione che avrebbe potuto anche porta-re il Cagliari in Champions. Fonte: Il Mattino