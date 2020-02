Da quando è saltata l’operazione col PSG Allan si è perso…

IL CONTRATTO

Allan ha ancora un contratto di tre anni e mezzo con il Napoli ma le parti sono rimaste ancora distanti su un possibile rinnovo, tutto fermo da tempo. A giugno, quindi, potrebbe materializzarsi un suo addio, adesso non è più da considerare un incedibile. Il Napoli lo considerò tale poco più di un anno fa quando il Psg si fece avanti prospettandogli un‘offerta da 6 milioni di euro.

La trattativa con il club parigino non andò a buon fine e il brasiliano è rimasto. Ma l’ultimo anno per lui non è stato positivo, poche infatti le prestazioni al top, diverse altre invece al di sotto del suo standard migliore. Pochi momenti veramente felici e tanti momenti delicati, soprattutto quello del post partita del San Paolo contro il Salisburgo quando con i compagni decise di non tornare in ritiro.

Allan venne poi bersagliato due giorni dopo dai tifosi nell’allenamento a porte aperte al San Paolo e fu tra quelli a ricevere la multa più pesante dal club azzurro. Insomma, una stagione finora molto travagliata: rendimento deludente già con Ancelotti, eccezion fatta per qualche partita, e ora anche con Gattuso.

Adesso un altro momento delicato per lui con l’esclusione dai convocati per Cagliari: dovrà dare segnali forti in allenamento per tornare in gruppo e riconquistare una maglia da titolare. Intanto il brasiliano è restato a casa, saltando la trasferta in Sardegna, e in questa settimana dovrà riprendersi ad allenare duramente a Castel Volturno. Verrà valutato insieme a Milik (problemi a un ginocchio), Koulibaly e Lozano (fastidi muscolari) per la prossima sfida con il Brescia: anche loro non sono stati convocati da Gattuso per Cagliari mentre Ghoulam è rientrato. Fonte: Il Mattino