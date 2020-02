Serie B: Benevento perennemente in fuga, OK anche la Juve Stabia

Sabato 15 febbraio ore 15:00

Benevento-Pordenone 2-1 Viola (B) 37′, Insigne (B) 60′, Bocalon (P) 91′

Juve Stabia-Crotone 3-2 Forte (J) 14′, Armenteros (C) 24′, Benali (C) 34′, Calò (J) 37′, Addae (J) 89′

Livorno-Cosenza 0-3 Asencio (C) 30′ 32′, Bruccini (C) 43′

Venezia-Entella 2-2 Longo (V) rig. 9′, De Luca (E) rig. 29′, Aramu (V) 78′, Mancosu (E) 92′

Benevento-Pordenone. La prima occasione arriva al 16′ col colpo di testa di Moncini largo di pochissimo sul cross di Improta. Col passare dei minuti aumenta la pressione sannita e al 37′ Viola su calcio di punizione disegna una parabola perfetta che si insacca in rete per l’1-0 che chiude il primo tempo. Nella ripresa arriva il raddoppio sannita con Roberto Insigne che sfrutta l’assist di un ispiratissimo Viola per siglare il 2-0. Al 68′ Ciurria carica il destro e calcia contro il palo ma sulla ribattuta Bocalon colpisce a botta sicura trovando un super Montipò a fermarlo. Gli ospiti riescono a reagire solo nel recupero con la rete di Bocalon che accorcia le distanze ma al triplice fischio i beneventani conquistano comunque la vittoria.

Juve Stabia-Crotone. Al 7′ Forte cerca e trova Canotto solo nell’area piccola ma il suo colpo di testa termina incredibilmente fuori, al 14′ è proprio Forte a sbloccare il punteggio con una pregevole acrobazia che trafigge Cordaz. Passano 3 minuti e Benali prova a mettersi in proprio e arrivato in area calcia col sinistro sfiorando il palo. Al 24′ arriva il pareggio pitagorico con Armenteros che riceve da Simy e di prima intenzione non perdona. Al 34′ il Crotone completa la rimonta con Benali che sfrutta l’assist di Armenteros per siglare il 2-1 calabrese. Passano 3 minuti e direttamente su calcio di punizione Calò firma il 2-2 che manda le due squadre a riposo. Nei secondi 45 minuti Armenteros si divora il goal mancando l’impatto con la sfera a botta sicura all’altezza del dischetto. Al 72′ Simy da due passi calcia ma Provedel compie un autentico miracolo in tuffo. Nel finale Addae regala la vittoria ai campani con un’incornata sotto al sette di Addae su assist di Calò per la gioia del pubblico di casa.

Livorno-Cosenza. Il primo brivido arriva al 9′ col tentativo di Sciaudone respinto da un difensore avversario. Al 22′ ancora Sciaudone pericoloso con un tiro-cross che costringe Paleari alla respinta in tuffo. Al 30′ Lupi in vantaggio col tiro al volo di Asencio che trafigge Plizzari, passano 2 minuti e l’ex Avellino firma la doppietta personale in mezza sforbiciata. Nel finale di tempo Bruccini realizza il tris cosentino con un preciso diagonale che manda le due squadre a riposo sul 3-0 calabrese. Nella ripresa toscani in 10 per l’espulsione di Agazzi che nel giro di pochi secondi riceve due gialli. Nel finale il Cosenza amministra il triplo vantaggio fino al fischio finale che sancisce la vittoria rossoblu.

Venezia-Entella. Al primo affondo i lagunari sbloccano il punteggio col penalty trasformato da Longo che spiazza Contini, al 17′ De Luca servito alla perfezione da Settembrini colpisce di testa ma Lezzerini in tuffo sventa la minaccia. Al 28′ l’arbitro assegna un altro rigore ma stavolta in favore dei liguri, dal dischetto parte De Luca che non sbaglia e firma l’1-1. Nel finale di frazione nessuna delle due squadre riesce a siglare il goal del vantaggio così si va a riposo al duplice fischio in parità. Nel secondo tempo Schenetti riceve palla da Morra e calcia di prima intenzione sfiorando il palo. Al 61′ Aramu serve Capello che in rovesciata colpisce la traversa. Al 78′ arriva il nuovo vantaggio veneziano con Aramu che direttamente su punizione lascia partire un cross velenoso che si insacca in rete. Nel recupero però arriva il pareggio biancazzurro con Mancosu che in mischia anticipa tutti per il definitivo 2-2.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Benevento 57-Spezia 37-Frosinone 37-Crotone 37-Salernitana 36-Cittadella 36-Pordenone 36-Entella 35-Perugia 33-Pescara 32-Juve Stabia 32-Chievo 31-Ascoli 31-Pisa 30-Empoli 30-Venezia 28-Cremonese 23-Cosenza 23-Trapani 19-Livorno 14