Lozano potrebbe tornare da chi lo ha sponsorizzato per il Napoli

La lettera pubblicata da Luis Garcia Postigo, per tutti semplicemente Luis Garcia detto El Doctor, il Dottore, gli ha curato l’anima ma non ha sfatato il sortilegio. Parole splendide, per lui: «Sei il miglior giocatore messicano, il più completo, e io sono al tuo fianco. Devi sopravvivere e risplendere», si legge in uno stralcio. Un’ode a Lozano, bella e buona, nonché l’esortazione a trasformare le difficoltà in energia positiva e insegnamenti preziosi. Sentita anche la risposta del Chucky: «Sono felice che qualcuno capisca il mio momento attuale. Grazie di queste parole importantissime, mi hanno fatto respirare: ho trovato la risposta a molti interrogativi». Restano da chiarirne altri 50 milioni (di euro), però: il Napoli ha investito proprio questa cifra per acquistarlo e in sei mesi Hirving ha collezionato appena 23 presenze, 3 gol e un assist. Di cui 6 con Gattuso: una da titolare, 75 minuti con il Perugia in Coppa Italia, e poi le altre in campionato partendo dalla panchina. Per un totale di 61 minuti. L’addio di Ancelotti, il suo grande sponsor, ha peggiorato la sua situazione: però Carletto, a quanto pare, lo potrebbe portare all’Everton. La stima è intatta. Fonte: CdS