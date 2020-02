SERIE A FEMMINILE – La giornata di Guagni e Bartoli

Sabato calcistico per il calcio femminile con tanti gol e numerose conferme per le prime della classifica, in attesa della sfida di domani tra la Juventus e l’Inter. Successi esterni per il Milan, l’Empoli Ladies e la Florentia, rispettivamente contro Tavagnacco, Orobica e Pink Sport Bari. Giornata da ricordare per le nazionali Tucceri, Giacinti, Guagni e Bartoli, tutte e 4 a segno, buone notizie per il c.t. Milena Bertolini.

Pink Sport Bari-Florentia 1-4

Tavagnacco-A.c. Milan 0-4

Fiorentina-Sassuolo 2-1

Orobica-Empoli Ladies 0-3

A.s. Roma-Hellas Verona 6-0

A cura di Alessandro Sacco