Iezzo: “Milik o Mertens? Dries è molto più malizioso e sveglio”

Gennaro Iezzo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live: “A differenza di ciò che diceva Carlo Ancelotti, la squadra non era pronta per vincere lo scudetto e lo abbiamo visto. Chi tra Kalidou Koulibaly, Allan o Arek Milik schiererei titolare contro il Cagliari? Dico Koulibaly. Sempre. Era impresentabile contro il Lecce? Va recuperato e, per rimetterlo in carreggiata, deve giocare. Mi sbilancio e dico che nelle prossime due partite, vedrete, potrà riprendere il suo cammino e dare le garanzie che tutti conosciamo, quelle del miglior difensore centrale al mondo. Quanto a Milik, vedo Dries Mertens molto più malizioso e sveglio; ha più voglia di far gol: quella che non vedo in Milik, che manca della cattiveria giusta e non è abbastanza furbo. Il rigore contro il Lecce non l’ha avuto proprio per questo, perché è poco furbo”.