Bucchioni: “Valeri fuori forma, quello non è rigore lo dice anche…”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live: “Il Napoli ha mezzo piede in finale di TIM CUP? Sì, ma tocchiamo ferro. Lo stesso vale anche per la Juventus. Il Milan ha tre squalificati per il ritorno: è tanta roba. Per i bianconeri si mette in discesa. Ieri sera all’arbitro Valeri hanno dato tanti 4 in pagella. Se dovessi dare io i voti, gli darei lo stesso. Meritava 2? Col due lo offendi nel suo intimo; col 4, come a scuola, puoi sempre recuperare. E’ sembrato fuori forma anche sul piano della corsa. Quello non è rigore e non lo dico io: lo ha detto il designatore Rizzoli. L’interpretazione primitiva fu chiarita lui, dicendo che in certi casi il giocatore non si può tagliare le spalle. Calabria non ha le molle sotto i piedi, è normale che la spinta se la dia con le braccia. Forse introdurranno il challenge, ma attenzione: potrebbe essere solo fumo negli occhi”.