Cambiano gli allenatori ma Fabian Ruiz è sempre presente

IL CAMPIONATO

In campionato ha giocato 19 partite, 18 volte da titolare e una volta partendo dalla panchina contro la SPAL. Fabian Ruiz è rimasto tre volte in panchina contro Cagliari, Milan e Lecce, indisponibile contro la Sampdoria al Ferraris. Tra i più schierati, quindi, sia con Ancelotti che con Gattuso. Lo spagnolo si è sacrificato in un ruolo non suo nelle prime partite del nuovo allenatore prima degli acquisti di Demme e Lobotka: Fabian ha giocato da playmaker ed ha sofferto per quelle che sono le sue caratteristiche. Fonte: Il Mattino