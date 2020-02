Milan-Juventus: Sfida nella sfida Ibrahimovic contro Ronaldo

A San Siro andrà in scena la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Milan e Juventus. Sfida nella sfida tra Ibra e Ronaldo. Insieme contano 1 261 reti (723 per il portoghese e 538 per lo svedese). Nei precedenti 10 incontri il bilancio complessivo è di 6 reti per Ronaldo e 3 per Ibra. 5 vittorie per il portoghese, 4 pareggi e una sola per lo svedese.

TROFEI

Numericamente vince Ibra 31 a 29 nei confronti di CR7. Anche se nel palmarès di Ibra manca la Champions League, che Ronaldo ha vinto ben 5 volte (1 United e 4 Real).

TITOLI INDIVIDUALI

5 Palloni d’Oro, 3 volte Scarpa d’Oro e 16 titoli di Capocannoniere (in tutte le competizioni) per il portoghese. Mentre lo svedese conta 9 classifiche marcatori vinte, ma nessun Pallone d’Oro o Scarpa d’Oro.

ACROBAZIE

Il gesto tecnico che li contraddistingue, visto che entrambi ne hanno messe a segno più di una. La più famosa di Ronaldo è quella all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus, quando giocava col Real Madrid (quell’estate si trasferì proprio in bianconero). Mentre Ibra ne realizzò una da fuori area con la Svezia contro l’Inghilterra nel 2012.

SI VOLA

Contro la Sampdoria Ronaldo è arrivato addirittura a 2,56 metri, con un salto di ben 71 centimetri. Mentre Ibra pochi giorni fa nel derby contro l’Inter è arrivato a 2,53 metri.

DAL DISCHETTO

Zlatan ne ha segnati 79 su 90 (87,7% di precisione), mentre Cristiano 120 su 142 (84,5% di precisione).

NAZIONALE

Entrambi sono i record-man delle rispettive nazioni. Ronaldo con 99 reti e Ibra con 62.

PRECEDENTI