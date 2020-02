Mertens non è piaciuto molto al Cds, non sufficiente

Così lo valuta il Corriere dello sport.

Mertens 5,5



Alla prima da titolare con Gattuso, in fase di non possesso fa un grande lavoro per infastidire Brozovic. Un tiro fuori bersaglio da ottima posizione in quello che potrebbe diventare il suo stadio. Fonte: CdS