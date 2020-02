Ecco perchè “Il Mattino” dà 7,5 a Rino Gattuso

Il Mattino motiva il suo voto:

Sceglie Elmas attaccante e non Lozano, scegliendo l’intensità e la ripartenza. Deve avere delle doti particolari: come dopo la notte macabra con la Fiorentina riuscì a riscattarsi eliminando la Lazio, fa la stessa cosa a tre giorni di distanza dalla debacle con il Lecce. L’assenza improvvisa di Insigne fa diminuire la spinta offensiva, ma la squadra è corta e ben organizzata. Cosa che non succede bene, Con i cambi nella ripresa, balza a un 4-5-1 con cui rallenta il giro-palla dell’Inter. La vittoria è il suo capolavoro tattico, perché lo ottiene rischiando poco, cosa che non capita tutti i giorni al suo Napoli che traballa contro chiunque. Ma che ieri sera mette a segno una prestazione molto positiva. Serve continuità, riuscirà a trovarla? Intanto la strada è questa: blindare la difesa senza soffrire. Fonte: Il Mattino