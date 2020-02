La Notte di San Siro esalta il Napoli al cospetto dell’Inter

CAMBIO DI PASSO

Come nel derby di domenica, l’Inter che rimette piede sul prato del Meazza dopo l’intervallo, si capisce che ha preso randellate non di poco conto da Antonio Conte. Pronti via, Moses prova a ingarbugliare la notte azzurra con una incursione in area, ma s’impapocchia e il Napoli si salva. L’impressione, subito, è che il secondo tempo sarà diverso. E che lo sarà perché è l’Inter a volerlo. I padroni di casa ci mettono un po’ più di ardore e costringono il Napoli a fare la cosa che sa fare peggio.

Vedere gli altri palleggiare. Al 49′ la torsione di testa di Lukaku viene bloccata da Ospina. Il Napoli ha un po’ più di spazio per ripartire. Mertens là davanti sembra molto a più a suo agio di Milik. E al 57′ arriva il supergol di Fabian che al piccolo trotto porta a spasso i difensori nerazzurri al limite dell’area e poi fa partire un tiro a giro che insacca alle spalle di Padelli. È un gol che vale oro. E l’Inter lo sa bene.

E infatti la squadra di casa subisce il colpo e dopo il coraggio iniziale torna a perdersi tra i meandri ben controllati della difesa azzurra. Alla mezz’ora un grande brivido per un mischione a due passi dalla linea di porta con Lukaku che non riesce a intervenire e Ospina che alla fine conquista il pallone. Gattuso mostra coraggio nei cambi: Milik per Mertens e Politano per Callejon. Altro che pensare a difendersi e basta. L’idea è quella di chiuderla qui la questione qualificazione. Ma l’1-0 può bastare. Anche se all’ultimo secondo è bravo Ospina a sventare su Eriksen. È dolce la notte milanese. Fonte: Il Mattino