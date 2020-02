Fabian stende l’Inter ma per la finale ci vuole: Calma, Molta Calma!

MILANO

Calma, c’è ancora la gara di ritorno. Ma la carezza con cui Fabian manda al tappeto l’Inter a San Siro fa sì che adesso sia il Napoli la vera favorita al passaggio del turno. È dolce la notte di San Siro, dolcissima. Una vittoria che gli azzurri conquistano in maniera insolita, ovvero difendendo con ordine, senza mai penare e colpendo appena la squadra di Conte lo ha consentito. Una semifinale d’andata è pur sempre una gara in cui bisogna giocare anche con la testa, ragionando, facendo anche dei calcoli.

Ecco a tre giorni dal disastro in campionato col Lecce, la metamorfosi azzurra è impressionante perché si vede in campo una squadra che ragiona, che non si butta negli impicci, che quando annusa il pericolo prende il pallone e lo scaraventa altrove. E finisce la gara senza prendere gol, per la terza volta in Coppa Italia. Il Napoli vince ed ipoteca la finale mettendo da parte la meravigliosa utopia che per vincere bisogna tenere solo la palla a terra. Ha vinto soffrendo ma senza mai patire. La squadra di Conte ha aspettato il Napoli ma più che altro se stessa, e ha finito con l’attorcigliarsi in una partita infida: mai visto l’Inter creare così poco in attacco. E la pochezza offensiva dei nerazzurri è la prova della grande prestazione del Napoli. Fonte: Il Mattino