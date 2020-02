Salvatore Bagni ne ha parlato nella lunga intervista rilasciata al CdS

C’è un giocatore al quale Bagni stasera non rinuncerebbe?



«Insigne. Mi piace perché rischia sempre, in queste ultime partite ha preso per mano la squadra. E poi mi auguro possa ritrovarsi quanto prima Koulibaly. Quello di domenica non era lui, lo sappiamo, lo conosciamo bene. Non eravamo più abituati a vederlo soffrire così tanto fisicamente. Si riprenderà».