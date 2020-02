Prima il rinnovo ad Hysaj, poi la decisione del suo procuratore

Argomento del giorno, sempre: i rinnovi. Anche questo è il progetto e va assecondato oppure no, però diventa elemento centrale della politica societaria. In scadenza, nel 2021, ci sono Milik, Zielinski e anche Hysaj, che sembrava stesse per andar via, poi è rimasto, ma adesso (pare) possa salutare: «C’è la volontà di rinnovare per essere però comunque ceduti nella prossima estate». Mario Giuffredi è il procuratore di Hysai, ma anche di Di Lorenzo, ed ha spiegato a microfono aperto, alla radio ufficiale del Napoli, la propria strategia, che ovviamente dovrà confrontarsi con quella della società: «Non voglio tenere due giocatori che ricoprono l’identico ruolo nella stessa squadra». Di Lorenzo è il titolare, Hysaj il jolly, che volendo può giocare però anche a sinistra dove, guarda un po’, c’è Mario Rui, anche lui assistito da Giuffredi. «Sta giocando a buoni livelli e anche per lui si dovrà parlare di rinnovo». Ma qualcuno, inevitabilmente a questo punto, sarà destinato a congedarsi da Napoli. C’è concentrazione di esterni della stessa «scuderia». Fonte: CdS