Cds Campania – “VALE TUTTO”. Per la Coppa c’è il ritorno dei tre tenori. Insieme 284 reti!

La Scala del calcio sta per riabbracciarli,i tre tenori nella magia di una fusione da 284 gol, ciò che resta del passato è un fotogramma ancora vivo di un talento che si è fuso. Sampdoria-Napoli, quando nell’aria s’avvertiva il rimpianto per uno scudetto lasciato in un albergo a Firenze, storditi dalla scelta di Orsato di soprassedere su Pjanic: è in quel momento che sparisce, per loro, il 4-3-3, sfruttato ancora per un po’ da Ancelotti ma senza poter contare su quella combinazione elettrizzante che va da Frattamaggiore sino a Lovanio e poi s’allunga a Motril. Da Callejon a Mertens e, infine, a Insigne è niente, è una veronica per catturar le stelle, è un dribbling o un “tiroagiro” per sedurre la platea, sono tracce di “scugnizzi” che rimangono scolpiti qua e là e che ora riemergono, in questa Inter-Napoli (una semifinale di coppa Italia, ex) che appartiene a loro per diritto calcistico.