Bel messaggio dela SSC Napoli e Mertens all’ex Pavoletti

In sei mesi, Leonardo Pavoletti è «entrato» nel cuore del Napoli e di molti suoi compagni di squadra. E l’infortunio, il secondo consecutivo, ha rappresentato un trauma per i calciatori ma anche per il club, che ieri hanno manifestato al centravanti del Cagliari il proprio affetto. Il Napoli ha twittato, non appena si è diffusa la notizia dell’ennesimo incidente di cui Pavoletti è stato vittima, con slancio: «Forza Pavo, non mollare». E poi lo ha fatto anche Mertens, che ha usato parole tenere nei confronti del suo ex compagno di reparto. «Non perdere mai il tuo bellissimo sorriso, sei una persona meravigliosa. Forza fratello».

Curiosità: domenica prossima, il calendario metterà di fronte proprio Cagliari e Napoli. Pavoletti arrivò in maglia azzurra durante la sessione di mercato invernale di gennaio 2017, con Maurizio Sarri in panchina, e la sua esperienza non fu indimenticabile, in una squadra che recitava a memoria e nella quale non era semplice trovare spazio: all’attaccante vennero infatti riservate soltanto sei presenze in campionato e quattro in Coppa Italia. Però Pavoletti ha fatto in tempo, comunque, a legare con l’intero ambiente.fonte: CdS