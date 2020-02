I tifosi – Arriva la citazione per danni contro l’arbitro Giua, Nicchi e Rizzoli

I tifosi non stanno a guardare e attraverso l’avvocato Angelo Pisani parte la citazione al tribunale di Roma nei confronti di Giua, Nicchi e anche Rizzoli. Al centro della protesta c’è il Var ignorato: «In violazione di ogni regola e buonsenso, l’arbitro addirittura ha ammonito Milik, la vittima del fallo da rigore, per simulazione e con palese disprezzo per le regole rifiutava di consultare il Var fuorviando e falsando l’esito della gara» si legge dall’atto. Un errore che non riguarda solo il tifo, ma anche le tasche: «Falsare l’esito di una gara attraverso errori gravi, oltre che screditare il «movimento calcistico, lede gli interessi economici di ogni tifoso che paga un abbonamento allo stadio o a una pay tv». Con conseguenze pessime: «Nei tifosi si è formato un sentimento di smarrimento e di sfiducia nei confronti dei più elementari valori sportivi, che li ha portati a perdere interesse nel coltivare la propria passione».Fonte: Il Mattino