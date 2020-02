Mak e KK assenti? Sono un alibi, i gol incassati anche senza di loro

Non ci si può a questo punto continuare ad appellare ai tanti “presunti” alibi, facenti capo ad un Napoli bersagliato dagli infortuni in difesa (leggi soprattutto Koulibaly e Maksimovic); sgretolato dall’ammutinamento (ma c’erano già state avvisaglie); frastornato dalle problematiche contrattuali ed i preventivabili addii; rivoltato più volte in stagione sino a perdere certezze ed identità. C’è solo bisogno quanto prima di correre ai ripari. Assai meglio era invece andata nelle Coppe: porta inviolata con Perugia e Lazio in Coppa Italia, solo 4 gol presi nel girone di Champions. Ma quella è già tutta un’altra storia. Fonte: CdS