CDA Napoli: i dividendi del 2019 cinque volte quelli del 2018. Primo in Italia per compensi agli amministratori

Il Napoli torna al top nella classifica dei compensi versati al proprio consiglio di amministrazione. L’utile nell’esercizio al 30 giugno 2019 ha infatti visto la società di De Laurentiis alzare nuovamente i compensi per gli amministratori, piazzandosi in testa tra i club di serie A: al contrario, la Lazio è l’unica tra i club i cui amministratori non ricevono compensi. Dai dati forniti da «Calcio e Finanza», il CdA del Napoli – di cui fanno parte Aurelio De Laurentiis, i figli Edoardo (vicepresidente), Luigi e Valentina, la moglie Jacqueline (vicepresidente) e Andrea Chiavelli (amministratore delegato) – ha infatti ricevuto al 30 giugno scorso circa 5 milioni di euro: cifra in netto rialzo rispetto al milione del 2018, per quello che è una sorta di dividendo. La società azzurra è quella che ha aumentato, tra le big, maggiormente i compensi ai propri amministratori, seguita da Milan e Inter. Compensi in calo per la Juventus ma anche per la Roma. Nel 2018-2019 la Juve (seconda in questa classifica) ha versato 1,89 milioni di euro agli amministratori, di cui circa 780mila per Marotta e Mazzia, usciti dal CdA ad ottobre e per cui sono presenti anche ulteriori 1,3 milioni di incentivi come buonuscita. Tra i dirigenti così proprio Marotta è stato quello più pagato (circa 650mila euro), davanti al presidente Andrea Agnelli (500mila) e al vicepresidente Pavel Nedved (500mila). Tornano invece a crescere i compensi per gli amministratori del Milan, dopo la riduzione nell’unico anno di gestione di Yonghong Li, passando da 200mila euro a 2,7 milioni. Un incremento che è «conseguenza dell’avvicendamento nel top management avvenuto successivamente al cambio di assetto proprietario del luglio 2018».Fonte: Il Mattino