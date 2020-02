Padovan: “ I danni arbitrali contro il Napoli sono stati tanti ed evidenti!”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: “Parma e Napoli chiari rigori. Giua presuntuoso, da quel punto non poteva vedere niente, sarebbe dovuto andare al VAR per correggere la sua decisione. Ancora peggio di quanto successo a Pasqua in Juventus-Fiorentina, lui almeno è andato al VAR, pur non cambiando opinione. Peggio non andare al VAR oppure andare e non cambiare idea? Non c’è un peggio, ma non andare proprio vuol dire che sei ipersicuro. A Parma era rigore, non era un chiaro errore arbitrale perciò il VAR non è intervenuto. Abbiamo un protocollo sbagliato, in Inghilterra l’arbitro non va al VAR, il VAR decide. Abbiamo degli arbitri con una mentalità obsoleta ed anti-VAR. Se non capiscono che è un aiuto, allora a che serve? Non torno indietro al senza VAR, la tecnologia andrà sempre avanti, ma bisogna formare arbitri con un’altra mentalità. VAR room? Indifferente, non vedo cosa possa praticamente cambiare. L’Udinese quest’anno, mi pare, non abbia avuto neanche un rigore a favore. I danni arbitrali nei confronti del Napoli quest’anno sono stati tanti ed evidenti. E’ vero che ieri il Napoli non meritava di vincere, ma magari col calcio di rigore la partita sarebbe stata diversa. Peggior classe arbitrale? Mi ricordo di arbitri sui quali stendere un velo pietoso, ma era una classe arbitrale preparata. Questa è una classe arbitrale mandata allo sbaraglio”.